ไดเรกทอรีบริษัท
National University of Singapore
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • นักวิทยาศาสตร์วิจัย

National University of Singapore นักวิทยาศาสตร์วิจัย เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์วิจัย ค่ามัธยฐาน in Singapore ที่ National University of Singapore รวม SGD 96.1K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ National University of Singapore อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
รวมต่อปี
SGD 96.1K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
โบนัส
SGD 0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์วิจัย ที่ National University of Singapore in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 128,249 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ National University of Singapore สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์วิจัย in Singapore คือ SGD 96,073

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ National University of Singapore

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Snap
  • Microsoft
  • Google
  • Facebook
  • Amazon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ