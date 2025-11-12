ไดเรกทอรีบริษัท
National University of Singapore
National University of Singapore นักวิจัย AI เงินเดือน ใน Singapore

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิจัย AI ค่ามัธยฐาน in Singapore ที่ National University of Singapore รวม SGD 69.6K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ National University of Singapore อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
รวมต่อปี
SGD 69.6K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
โบนัส
SGD 0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน National University of Singapore?
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิจัย AI ที่ National University of Singapore in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 103,378 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ National University of Singapore สำหรับตำแหน่ง นักวิจัย AI in Singapore คือ SGD 69,600

