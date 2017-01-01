ดูข้อมูลแต่ละรายการ
NABLA Mobility Inc. leverages ML and AI for aviation advancements, offering turbulence prediction, fuel efficiency, and decarbonization solutions. Their Electronic Flight Bag enhances in-flight decisions, emphasizing sustainable practices.
