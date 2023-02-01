ไดเรกทอรีบริษัท
Multiverse
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Multiverse เงินเดือน

เงินเดือนของ Multiverse อยู่ในช่วง $70,569 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $296,082 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Multiverse. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $78.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$70.6K
ทรัพยากรบุคคล
$131K
การตลาด
$76.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $87.4K
นักสรรหา
$163K
ฝ่ายขาย
$296K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$153K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Multiverse คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $296,082 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Multiverse คือ $123,016

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Multiverse

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Amazon
  • Square
  • Uber
  • Airbnb
  • Databricks
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ