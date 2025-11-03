ไดเรกทอรีบริษัท
Mphasis
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค

Mphasis ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค in United States ที่ Mphasis อยู่ในช่วง $118K ต่อyear สำหรับ L5 ถึง $139K ต่อyear สำหรับ L7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $142K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mphasis อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ระดับอาชีพใน Mphasis?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ Mphasis in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $142,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mphasis สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค in United States คือ $130,000

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
แหล่งข้อมูลอื่นๆ