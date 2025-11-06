ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Vancouver ที่ Mozilla รวม CA$185K ต่อyear สำหรับ P3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Vancouver รวม CA$194K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mozilla อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$185K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่