ไดเรกทอรีบริษัท
Moxe Health
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Moxe Health เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Moxe Health ตั้งแต่ $115,575 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $185,925 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Moxe Health. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$116K
นักสรรหาบุคลากร
$123K
การขาย
$186K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
วิศวกรซอฟต์แวร์
$126K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Moxe Health คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $185,925 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Moxe Health คือ $124,063

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Moxe Health

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Tesla
  • Dropbox
  • Amazon
  • Netflix
  • LinkedIn
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ