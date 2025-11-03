ไดเรกทอรีบริษัท
Moxa
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Moxa วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Taiwan ที่ Moxa รวม NT$1.29M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Moxa อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$1.29M
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
โบนัส
NT$374K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Moxa?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรเครือข่าย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Moxa in Taiwan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NT$2,040,886 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Moxa สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Taiwan คือ NT$1,159,915

