ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักสรรหาบุคลากร in India ที่ Moveworks อยู่ในช่วง ₹1.74M ถึง ₹2.44M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Moveworks อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹1.89M - ₹2.19M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Moveworks Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Moveworks in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,439,028 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Moveworks สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in India คือ ₹1,742,163

