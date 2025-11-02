ไดเรกทอรีบริษัท
Motorway
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Motorway นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Motorway รวม £69.1K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Motorway อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£69.1K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
£69.1K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Motorway in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £70,314 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Motorway สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United Kingdom คือ £69,145

