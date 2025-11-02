ไดเรกทอรีบริษัท
Motorq
Motorq วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Motorq รวม ₹3.12M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Motorq อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Motorq
Software Engineer
Chennai, TN, India
รวมต่อปี
₹3.12M
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Motorq in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹7,250,102 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Motorq สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in India คือ ₹3,117,258

