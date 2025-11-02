ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Motorola อยู่ในช่วง $102K ต่อyear สำหรับ L7 ถึง $145K ต่อyear สำหรับ L9 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $115K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Motorola อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
