ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Motorola อยู่ในช่วง $102K ต่อyear สำหรับ L7 ถึง $145K ต่อyear สำหรับ L9 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $115K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Motorola อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
(ระดับเริ่มต้น)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Motorola in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $166,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Motorola สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $108,000

