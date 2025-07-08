เงินเดือนค่ามัธยฐานของ Mote Marine Laboratory & Aquarium คือ $52,735 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Mote Marine Laboratory & Aquarium. อัปเดตล่าสุด: 11/23/2025
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mote-marine-laboratory-and-aquarium/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.