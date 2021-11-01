monday.com เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ monday.com อยู่ในช่วง $64,675 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $211,393 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ monday.com. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $145K
บริการลูกค้า
$86.6K

การดำเนินงานบริการลูกค้า
$64.7K
ความสำเร็จของลูกค้า
$85.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$83.7K
ทรัพยากรบุคคล
$106K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$90.2K
ผู้จัดการโครงการ
$136K
วิศวกรฝ่ายขาย
$127K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$211K
สถาปนิกโซลูชั่น
$118K
ผลตอบแทนรวม
$79.1K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ monday.com การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ monday.com คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $211,393 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ monday.com คือ $111,996

แหล่งข้อมูลอื่นๆ