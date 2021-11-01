ไดเรกทอรีบริษัท
monday.com
monday.com สวัสดิการ

มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095

ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Disability Insurance

  • Life Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • Gym / Wellness Reimbursement

    • บ้าน
  • Remote Work

  • Adoption Assistance

  • Fertility Assistance

    • การเงินและการเกษียณ
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • สิทธิพิเศษและส่วนลด
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • อื่นๆ
  • Pet Friendly Workplace

    • งานแนะนำ

