Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
เงินเดือน
monday.com
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
monday.com สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Disability Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Paternity Leave
Maternity Leave
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
บ้าน
Remote Work
Adoption Assistance
Fertility Assistance
การเงินและการเกษียณ
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Employee Discount
Learning and Development
อื่นๆ
Pet Friendly Workplace
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
monday.com สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
Fertility Assistance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ monday.com
