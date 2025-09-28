ไดเรกทอรีบริษัท
Momentive.ai
ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Momentive.ai อยู่ในช่วง €63.3K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง €127K ต่อyear สำหรับ P5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม €125K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Momentive.ai อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
Software Engineer I(ระดับเริ่มต้น)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Momentive.ai RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Momentive.ai in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €291,823 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Momentive.ai สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ €213,767

