ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Momentive.ai อยู่ในช่วง €63.3K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง €127K ต่อyear สำหรับ P5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม €125K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Momentive.ai อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Momentive.ai RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)