ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Netherlands ที่ Momentive.ai อยู่ในช่วง €131K ถึง €183K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Momentive.ai อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€142K - €165K
Netherlands
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€131K€142K€165K€183K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Momentive.ai RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Momentive.ai in Netherlands อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €183,126 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Momentive.ai สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Netherlands คือ €130,804

