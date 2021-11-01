ไดเรกทอรีบริษัท
Mollie
Mollie เงินเดือน

เงินเดือนของ Mollie อยู่ในช่วง $57,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $149,235 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Mollie. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $149K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$57.4K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$92.7K
การตลาด
$81K
ผู้จัดการโครงการ
$101K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$110K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$114K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Mollie คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $149,235 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mollie คือ $101,241

