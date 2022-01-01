ไดเรกทอรีบริษัท
Molex
Molex เงินเดือน

เงินเดือนของ Molex อยู่ในช่วง $28,290 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $179,100 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Molex. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
Median $120K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $74.4K
วิศวกรชีวการแพทย์
$106K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$96.9K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$63.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$176K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$28.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$72.1K
ผู้จัดการโครงการ
$96.9K
ฝ่ายขาย
$51.3K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$89.4K
สถาปนิกโซลูชั่น
$179K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Molex คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $179,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Molex คือ $93,138

