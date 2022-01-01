Moderna เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Moderna อยู่ในช่วง $40,899 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $351,832 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Moderna. อัปเดตล่าสุด: 10/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $180K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $260K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $110K

วิศวกรชีวการแพทย์
Median $98K
นักบัญชี
$40.9K
วิศวกรเคมี
$140K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$72.6K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$256K
ทรัพยากรบุคคล
$241K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$279K
วิศวกรเครื่องกล
$166K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$336K
ผู้จัดการโปรแกรม
$332K
ผู้จัดการโครงการ
$245K
กิจการด้านกฎระเบียบ
$312K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$352K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Moderna Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Moderna คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $351,832 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Moderna คือ $243,210

แหล่งข้อมูลอื่นๆ