Model N เงินเดือน

เงินเดือนของ Model N อยู่ในช่วง $72,611 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับต่ำสุด ถึง $280,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Model N . อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025