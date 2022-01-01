ไดเรกทอรีบริษัท
Model N เงินเดือน

เงินเดือนของ Model N อยู่ในช่วง $72,611 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับต่ำสุด ถึง $280,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Model N. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $280K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $137K
ทรัพยากรบุคคล
$236K

กฎหมาย
$256K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$80.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$72.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$259K
สถาปนิกโซลูชั่น
$217K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Model N คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $280,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Model N คือ $226,502

แหล่งข้อมูลอื่นๆ