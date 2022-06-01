ไดเรกทอรีบริษัท
MOD เงินเดือน

เงินเดือนของ MOD อยู่ในช่วง $32,017 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $149,250 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ MOD. อัปเดตล่าสุด: 10/18/2025

วิศวกรชีวการแพทย์
$149K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$36.5K
ผู้จัดการโครงการ
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

วิศวกรซอฟต์แวร์
$32K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$96K
สถาปนิกโซลูชั่น
$85.2K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$87.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ MOD คือ วิศวกรชีวการแพทย์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $149,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MOD คือ $87,262

