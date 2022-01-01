ไดเรกทอรีบริษัท
Mixpanel
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Mixpanel เงินเดือน

เงินเดือนของ Mixpanel อยู่ในช่วง $41,790 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $353,723 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Mixpanel. อัปเดตล่าสุด: 10/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $237K
L4 $276K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $242K
การดำเนินงานธุรกิจ
$199K

การพัฒนาธุรกิจ
$269K
บริการลูกค้า
$101K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$221K
ทรัพยากรบุคคล
$340K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$41.8K
การดำเนินงานการตลาด
$208K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$354K
นักสรรหา
$180K
ฝ่ายขาย
$179K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$254K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mixpanel RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Mixpanel คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $353,723 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mixpanel คือ $229,193

แหล่งข้อมูลอื่นๆ