Mirantis
Mirantis เงินเดือน

เงินเดือนของ Mirantis อยู่ในช่วง $72,360 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $213,180 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Mirantis. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $82.3K

วิศวกรเครือข่าย

ทรัพยากรบุคคล
$149K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$81.5K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$128K
ผู้จัดการโปรแกรม
$129K
ฝ่ายขาย
$174K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$129K
สถาปนิกโซลูชั่น
$213K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$72.4K
นักเขียนเทคนิค
$98.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Mirantis คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $213,180 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mirantis คือ $128,186

