Minor International
Minor International เงินเดือน

เงินเดือนของ Minor International อยู่ในช่วง $10,256 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $37,978 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Minor International. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

นักบัญชี
$10.3K
ผู้ช่วยธุรการ
$10.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$38K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Minor International คือ นักวิเคราะห์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $37,978 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Minor International คือ $10,570

