ไดเรกทอรีบริษัท
Ministry Of Defence
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Ministry Of Defence เงินเดือน

เงินเดือนของ Ministry Of Defence อยู่ในช่วง $60,300 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $80,697 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ministry Of Defence. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้ช่วยธุรการ
$60.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$77.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$65.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$80.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$66.7K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Ministry Of Defence is ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,697. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ministry Of Defence is $66,662.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ministry Of Defence

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Facebook
  • Square
  • Uber
  • Flipkart
  • Lyft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ