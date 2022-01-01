ไดเรกทอรีบริษัท
MindTickle
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

MindTickle เงินเดือน

เงินเดือนของ MindTickle อยู่ในช่วง $14,439 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $153,628 สำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ MindTickle. อัปเดตล่าสุด: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $46.9K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $79.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
นักเขียนโฆษณา
$154K
ความสำเร็จของลูกค้า
$86.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$29.8K
ทรัพยากรบุคคล
$31.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$14.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$25.1K
ผู้จัดการโปรแกรม
$65.7K
ผู้จัดการโครงการ
$89.4K
การดำเนินงานรายได้
$16.3K
ฝ่ายขาย
$105K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ MindTickle การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ MindTickle คือ นักเขียนโฆษณา at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $153,628 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MindTickle คือ $65,737

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ MindTickle

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.