ไดเรกทอรีบริษัท
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec เงินเดือน

เงินเดือนของ Miltenyi Biotec อยู่ในช่วง $48,860 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $147,758 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Miltenyi Biotec. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ผู้ช่วยธุรการ
$48.9K
วิศวกรชีวการแพทย์
$148K
กฎหมาย
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$118K
ผู้จัดการโครงการ
$76.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$104K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$109K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Miltenyi Biotec คือ วิศวกรชีวการแพทย์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $147,758 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Miltenyi Biotec คือ $109,140

