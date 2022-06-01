ไดเรกทอรีบริษัท
MillerKnoll
MillerKnoll เงินเดือน

เงินเดือนของ MillerKnoll อยู่ในช่วง $5,973 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $91,400 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ MillerKnoll. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
Median $91.4K

วิศวกรการผลิต

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$78.1K

ฝ่ายขาย
$55.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$89.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ MillerKnoll คือ วิศวกรเครื่องกล โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $91,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MillerKnoll คือ $78,108

