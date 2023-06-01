ไดเรกทอรีบริษัท
Mill เงินเดือน

เงินเดือนของ Mill อยู่ในช่วง $167,160 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับต่ำสุด ถึง $229,500 สำหรับตำแหน่ง กฎหมาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Mill. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $172K
กฎหมาย
$230K
วิศวกรเครื่องกล
$188K

ผู้จัดการโปรแกรม
$167K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Mill คือ กฎหมาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $229,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mill คือ $180,219

