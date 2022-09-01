ไดเรกทอรีบริษัท
Midea Group
Midea Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Midea Group ตั้งแต่ $25,016 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $251,250 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Midea Group. อัปเดตล่าสุด: 8/9/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $92K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$49.4K
นักวิเคราะห์การเงิน
$54.9K

นักออกแบบอุตสาหกรรม
$41.9K
วิศวกรเครื่องกล
$48.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$71.4K
ผู้จัดการโครงการ
$25K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$251K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Midea Group คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $251,250 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Midea Group คือ $52,147

