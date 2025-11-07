ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Dublin Area ที่ Microsoft อยู่ในช่วง €166K ต่อyear สำหรับ 64 ถึง €261K ต่อyear สำหรับ 66 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Dublin Area รวม €176K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
64
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
