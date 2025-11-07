ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru ที่ Microsoft อยู่ในช่วง ₹10.05M ต่อyear สำหรับ 64 ถึง ₹15.88M ต่อyear สำหรับ 66 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹12.35M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
64
₹10.05M
₹5.92M
₹3.13M
₹1M
Principal EM
₹12.96M
₹7.09M
₹4.65M
₹1.22M
66
₹15.88M
₹8.63M
₹5.95M
₹1.3M
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
