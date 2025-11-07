ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Switzerland ที่ Microsoft อยู่ในช่วง CHF 160K ต่อyear สำหรับ 60 ถึง CHF 252K ต่อyear สำหรับ 64 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Switzerland รวม CHF 177K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.8K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 160K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Sometimes a 5 year schedule
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่
วิศวกร iOS
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า
วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก
วิศวกรเครือข่าย
วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)
วิศวกรข้อมูล
วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต
วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
วิศวกร DevOps
วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ
วิศวกรคริปโต
วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง
วิศวกรระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม
ผู้สนับสนุนนักพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์วิจัย
นักวิจัย AI
วิศวกร AI