  เงินเดือน
  วิศวกรซอฟต์แวร์

  เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  Romania

Microsoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Romania

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Romania ที่ Microsoft อยู่ในช่วง RON 295K ต่อyear สำหรับ 59 ถึง RON 503K ต่อyear สำหรับ 64 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Romania รวม RON 325K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE
59(ระดับเริ่มต้น)
RON 295K
RON 196K
RON 81.5K
RON 17.1K
60
RON 298K
RON 189K
RON 88.9K
RON 19.5K
SDE II
61
RON 337K
RON 206K
RON 98.7K
RON 32K
62
RON 380K
RON 243K
RON 85.7K
RON 51.1K
ดู 9 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกร iOS

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกร DevOps

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรคริปโต

วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง

วิศวกรระบบ

วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม

ผู้สนับสนุนนักพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิจัย AI

วิศวกร AI

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Microsoft in Romania อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RON 509,966 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Microsoft สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Romania คือ RON 321,468

แหล่งข้อมูลอื่นๆ