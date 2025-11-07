ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Romania ที่ Microsoft อยู่ในช่วง RON 295K ต่อyear สำหรับ 59 ถึง RON 503K ต่อyear สำหรับ 64 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Romania รวม RON 325K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE
RON 295K
RON 196K
RON 81.5K
RON 17.1K
60
RON 298K
RON 189K
RON 88.9K
RON 19.5K
SDE II
RON 337K
RON 206K
RON 98.7K
RON 32K
62
RON 380K
RON 243K
RON 85.7K
RON 51.1K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
