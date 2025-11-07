ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Norway ที่ Microsoft อยู่ในช่วง NOK 743K ต่อyear สำหรับ 60 ถึง NOK 2.18M ต่อyear สำหรับ 66 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Norway รวม NOK 1.08M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Sometimes a 5 year schedule
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่
วิศวกร iOS
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า
วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก
วิศวกรเครือข่าย
วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)
วิศวกรข้อมูล
วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต
วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
วิศวกร DevOps
วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ
วิศวกรคริปโต
วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง
วิศวกรระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม
ผู้สนับสนุนนักพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์วิจัย
นักวิจัย AI
วิศวกร AI