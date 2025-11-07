ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Kenya ที่ Microsoft อยู่ในช่วง KES 6.76M ต่อyear สำหรับ 59 ถึง KES 11M ต่อyear สำหรับ 63 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Kenya รวม KES 8.07M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Sometimes a 5 year schedule
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่
วิศวกร iOS
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า
วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก
วิศวกรเครือข่าย
วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)
วิศวกรข้อมูล
วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต
วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
วิศวกร DevOps
วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ
วิศวกรคริปโต
วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง
วิศวกรระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม
ผู้สนับสนุนนักพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์วิจัย
นักวิจัย AI
วิศวกร AI