ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Chile ที่ Microsoft อยู่ในช่วง CLP 90.78M ต่อyear สำหรับ 61 ถึง CLP 102.82M ต่อyear สำหรับ 63 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Chile รวม CLP 88.99M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE
59(ระดับเริ่มต้น)
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
60
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
SDE II
61
CLP 90.78M
CLP 59.57M
CLP 17.05M
CLP 14.16M
62
CLP 86.58M
CLP 60.7M
CLP 19.63M
CLP 6.25M
ดู 9 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Sometimes a 5 year schedule



วิศวกร iOS

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกร DevOps

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรคริปโต

วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง

วิศวกรระบบ

วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม

ผู้สนับสนุนนักพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิจัย AI

วิศวกร AI

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Microsoft in Chile อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CLP 111,414,764 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Microsoft สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Chile คือ CLP 85,560,030

