ค่าตอบแทน ฝ่ายขาย in Singapore ที่ Microsoft อยู่ในช่วง SGD 298K ต่อyear สำหรับ 61 ถึง SGD 642K ต่อyear สำหรับ 66 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Singapore รวม SGD 363K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Microsoft

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Microsoft logo
+SGD 311K
Block logo
+SGD 75.2K
Robinhood logo
+SGD 115K
Stripe logo
+SGD 25.9K
Datadog logo
+SGD 45.4K
Verily logo
+SGD 28.5K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Microsoft RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ตัวแทนขายภาคสนาม

ผู้จัดการขายภาคสนาม

ผู้บริหารบัญชี

ผู้จัดการบัญชี

วิศวกรความสำเร็จของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Microsoft in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 642,396 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Microsoft สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in Singapore คือ SGD 345,774

แหล่งข้อมูลอื่นๆ