Micro Focus
Micro Focus เงินเดือน

เงินเดือนของ Micro Focus อยู่ในช่วง $13,046 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $229,140 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Micro Focus. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$126K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักวิเคราะห์การเงิน
$151K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$193K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$167K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$229K
การดำเนินงานรายได้
$49.1K
ฝ่ายขาย
$42.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$123K
สถาปนิกโซลูชั่น
$159K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$160K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Micro Focus คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $229,140 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Micro Focus คือ $124,063

