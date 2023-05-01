ไดเรกทอรีบริษัท
Metro
Metro เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Metro ตั้งแต่ $13,746 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $143,715 สำหรับ การดำเนินงานการตลาด ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Metro. อัปเดตล่าสุด: 8/9/2025

$160K

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$39.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$64.4K
การดำเนินงานการตลาด
$144K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$74.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$115K
ผู้จัดการโครงการ
$16.4K
การขาย
$13.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$60.3K
สถาปนิกโซลูชัน
$105K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Metro คือ การดำเนินงานการตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $143,715 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Metro คือ $64,405

