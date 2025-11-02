ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Mercury อยู่ในช่วง $132K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $293K ต่อyear สำหรับ IC4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $214K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercury อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ปี 1
16.67%
ปี 2
16.67%
ปี 3
16.67%
ปี 4
16.67%
ปี 5
16.67%
ปี 6
ที่ Mercury RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 6 ปี:
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 6th-ปี (16.67% รายปี)
7 years post-termination exercise window.
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่