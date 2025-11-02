ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักสรรหาบุคลากร in United States ที่ Mercury อยู่ในช่วง $113K ถึง $155K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercury อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
16.67%
ปี 1
16.67%
ปี 2
16.67%
ปี 3
16.67%
ปี 4
16.67%
ปี 5
16.67%
ปี 6
ที่ Mercury RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 6 ปี:
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 6th-ปี (16.67% รายปี)
7 years post-termination exercise window.