ไดเรกทอรีบริษัท
Mercury
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักสรรหาบุคลากร

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักสรรหาบุคลากร

Mercury นักสรรหาบุคลากร เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักสรรหาบุคลากร in United States ที่ Mercury อยู่ในช่วง $113K ถึง $155K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercury อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$123K - $146K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$113K$123K$146K$155K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักสรรหาบุคลากร ข้อมูลเงินเดือน ที่ Mercury เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

16.67%

ปี 1

16.67%

ปี 2

16.67%

ปี 3

16.67%

ปี 4

16.67%

ปี 5

16.67%

ปี 6

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mercury RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 6 ปี:

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 6th-ปี (16.67% รายปี)

7 years post-termination exercise window.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักสรรหาบุคลากร ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ Mercury in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $155,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mercury สำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร in United States คือ $113,400

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Mercury

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ