ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Mercury รวม $280K ต่อyear สำหรับ IC4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $190K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercury อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

16.67%

ปี 1

16.67%

ปี 2

16.67%

ปี 3

16.67%

ปี 4

16.67%

ปี 5

16.67%

ปี 6

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mercury RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 6 ปี:

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (16.67% รายปี)

  • 16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 6th-ปี (16.67% รายปี)

7 years post-termination exercise window.



นักออกแบบ UX

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Mercury in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $588,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mercury สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $185,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ