ค่าตอบแทน พัฒนาธุรกิจ in United States ที่ Mercury รวม $150K ต่อyear สำหรับ IC2 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercury อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ปี 1
16.67%
ปี 2
16.67%
ปี 3
16.67%
ปี 4
16.67%
ปี 5
16.67%
ปี 6
ที่ Mercury RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 6 ปี:
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (16.67% รายปี)
16.67% ครบกำหนดสิทธิใน 6th-ปี (16.67% รายปี)
7 years post-termination exercise window.