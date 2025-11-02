ค่าตอบแทน นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ in United States ที่ Mercari รวม $173K ต่อyear สำหรับ MG3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)