ไดเรกทอรีบริษัท
Mercari
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

Mercari นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ in United States ที่ Mercari รวม $173K ต่อyear สำหรับ MG3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ Mercari in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $198,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mercari สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ in United States คือ $163,333

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Mercari

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ