ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Japan ที่ Mercari รวม ¥16.22M ต่อyear สำหรับ MG4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Japan รวม ¥16.44M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)