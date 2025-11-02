ไดเรกทอรีบริษัท
Mercari
Mercari การตลาด เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การตลาด in United States ที่ Mercari อยู่ในช่วง $133K ถึง $181K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$142K - $172K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$133K$142K$172K$181K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การตลาด ที่ Mercari in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,960 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mercari สำหรับตำแหน่ง การตลาด in United States คือ $132,600

