ไดเรกทอรีบริษัท
Mercari
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ทรัพยากรบุคคล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ทรัพยากรบุคคล

Mercari ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ทรัพยากรบุคคล in India ที่ Mercari อยู่ในช่วง ₹4.18M ถึง ₹5.82M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹4.48M - ₹5.28M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.82M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเงินเดือน ที่ Mercari เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ทรัพยากรบุคคล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ Mercari in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,824,642 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mercari สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล in India คือ ₹4,181,794

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Mercari

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ