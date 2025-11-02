ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์การเงิน in Japan ที่ Mercari อยู่ในช่วง ¥8.48M ถึง ¥12.35M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)